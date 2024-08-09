Роднина: «Мы должны сказать огромное спасибо нашим олимпийцам!»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» подвела итоги Олимпиады в Париже для российских спортсменов.

«Мы должны всем этим ребятам сказать огромное спасибо! Если бы мы официально бойкотировали эту Олимпиаду, то у нас следующие два цикла спортсмены бы не попадали на Игры. Будущее нашего спорта должно говорить им спасибо. Я вижу огромный позитив в результатах наших девушек (Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер — Прим. «СЭ»). Им не хватило опыта и мастерства, но не хватило чуть-чуть, чтобы дотянуть до золотой медали. Но они показали результат. Думаю, каждый, кто выступал от нашей страны на этих соревнованиях, пытался показать лучший результат», — сказал Роднина «СЭ».

Российские теннисистки в финале Олимпиады уступили итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани (6:2, 1:6, 7:10) и стали обладательницами серебряных медалей. Они стали для российских спортсменов единственными в Париже.