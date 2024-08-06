Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 14:33

Роднина — об отказе ОКР платить россиянам-участникам Игр-2024: «Мы своих не бросаем»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на решение Олимпийского комитета России (ОКР) не платить призовые российским спортсменам, которые приняли участие в Играх-2024 в Париже.

— Не думаю, что спортсмены не получат призовые выплаты за Олимпиаду. Федерация найдет каких-нибудь спонсоров. Думаю, руководство ОКР и Минспорта найдут решение. Готовит спортсменов тренер и организация, где они тренируются. Еще федерация везде представляет. А какие тут функции у ОКР?! Проявлять себя раз в два года? Призовые выплачивают не они. Это делает фонд поддержки спортсменов, который создавался Путиным. Туда вошло много известных людей, которые вносят средства. Поддерживают они не только олимпийских спортсменов, но и спортивные школы, тренеров. Всех спортсменов отметят. Мы своих никогда не бросаем и не забываем, — сказала Роднина Sport24.

На Олимпиаде-2024 приняли участие 15 российских спортсменов — все в нейтральном статусе.

Источник: Sport24
17
2
Читайте также
На Олимпиаде-2024 стартовал турнир по борьбе
Дюплантис стал двукратным олимпийским чемпионом
Суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны Демчика
Станкович раскрыл проблему Угальде, президент РПЛ вступился за Соболева
Пограничники отразили вооруженную провокацию ВСУ на границе Курской области
Пловец рассказал о червях в еде спортсменов в Олимпийской деревне
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпиада 2024, 6 августа: результаты дня
Новости
RSS RSS
Все новости