Роднина объяснила, как отсутствие России на Олимпиаде-2024 скажется на отечественном спорте

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина оценила последствия пропуска Россией Олимпийских игр в Париже.

«Наверное, отсутствие наших спортсменов на Олимпиаде скажется. Человек показывает лучший результат не на тренировках, а на соревнованиях. Мы не присутствуем в международном спорте уже два года, а в каких-то видах спорта и больше. У нас потеряны ориентиры и методики. Олимпиада — это еще и обмен информацией. Там можно увидеть, куда развивается вид спорта, какие тенденции есть и какие правила меняются», — приводит Sport24 слова Родниной.

Однако трехкратная олимпийская чемпионка считает, что нельзя говорить о деградации российского спорта.

На Играх в Париже, которые проходят с 26 июля по 11 августа, выступили 15 россиян в нейтральном статусе. В активе сборной России одна медаль — теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебро олимпийского турнира в парном разряде.