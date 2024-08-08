Олимпиада 2024, 8 августа: результаты дня

В четверг, 8 августа, на летних Олимпийских играх-2024 проходит 13-й медальный день.

В соревнованиях гребцов выступят россияне: Алексей Коровашков и Захар Петров выйдут на старт в полуфинале каноэ-двоек, а Олеся Ромасенко начнет участие в квалификации каноэ-одиночек.

В мужском баскетболе пройдут полуфинальные матчи Франция — Германия и США — Сербия. В женском волейболе также состоятся полуфиналы — Бразилия — США и Турция — Италия.

Всего в четверг, 8 августа будет разыграно 25 комплектов медалей в 13 видах спорта — легкой атлетике, плавании на открытой воде, боксе, тхэквондо, скалолазании, гребле на байдарках и каноэ, прыжках в воду, тяжелой атлетике, парусном спорте, хоккее на траве, трековом велоспорте, греко-римской и женской борьбе.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию 13-го медального дня Олимпиады-2024.

Летние Олимпийские игры 2024 в Париже. Расписание матчей и соревнований 8 августа, четверг

Плавание

8.30 Женщины. Открытая вода. 10 км

Гольф

10.00 Женщины. Раунд 2

Тхэквондо

10.09 Мужчины, до 68 кг. 1/8 финала

10.21 Женщины, до 57 кг. 1/8 финала

15.30 Мужчины, до 68 кг. 1/4 финала

15.40 Женщины, до 57 кг. 1/4 финала

17.11 Мужчины, до 68 кг. Полуфинал

17.24 Женщины, до 57 кг. Полуфинал

20.30 Мужчины, до 68 кг. Финальная стадия

20.40 Женщины, до 57 кг. Финальная стадия

Настольный теннис

11.00 Мужчины. Команды. 1/2 финала

16.00 Женщины. Команды. 1/2 финала

21.00 Женщины. Команды. 1/2 финала

Прыжки в воду

11.00 Женщины. Трамплин 3 м. Полуфинал

16.00 Мужчины. Трамплин 3 м. Финал

Скалолазание

11.00 Женщины. Боулдеринг и трудность. Полуфинал в лазании на трудность

13.35 Мужчины. Скорость. 1/4 финала

13.46 Мужчины. Скорость. 1/2 финала

13.54 Мужчины. Скорость. Финал

Художественная гимнастика

11.00 Женщины. Личное многоборье. Квалификация

16.00 Женщины. Личное многоборье. Квалификация

Легкая атлетика

11.05 Женщины. Семиборье. 100 м с барьерами

11.25 Женщины. Толкание ядра. Квалификация

11.35 Женщины. 100 м с барьерами. Утешительные забеги

12.05 Женщины. Семиборье. Прыжок в высоту

12.10 Женщины. Эстафета 4х100 м. Раунд 1

12.35 Мужчины. Эстафета 4х100 м. Раунд 1

13.00 Мужчины. 800 м. Утешительные забеги

20.35 Женщины. 1500 м. Полуфиналы

20.35 Женщины. Семиборье. Толкание ядра

21.00 Женщины. Прыжки в длину. Финал

21.25 Мужчины. Метание копья. Финал

21.30 Мужчины. 200 м. Финал

21.55 Женщины. Семиборье. 200 м

22.25 Женщины. 400 м с барьерами. Финал

22.45 Мужчины. 110 м с барьерами. Финал

Гребля на байдарках и каноэ

11.30 Женщины. Каноэ-одиночки 200 м. Заезды

12.20 Мужчины. Каноэ-двойки 500 м. Полуфиналы

12.40 Женщины. Байдарки-четверки 500 м. Полуфиналы

13.40 Женщины. Каноэ-одиночки 200 м. 1/4 финала

14.30 Мужчины. Каноэ-двойки 500 м. Финал

14.40 Женщины. Байдарки-четверки 500 м. Финал

14.50 Мужчины. Байдарки-четверки 500 м. Финал

Вольная борьба

12.00 Женщины, до 53 кг. Утешительный раунд

12.30 Женщины, до 57 кг. 1/8 финала

Мужчины. До 57 кг. 1/8 финала

Мужчины, до 86 кг. 1/8 финала

13.50 Женщины, до 57 кг. 1/4 финала

Мужчины. До 57 кг. 1/8 финала

Мужчины, до 86 кг. 1/4 финала

19.15 Мужчины. До 57 кг. 1/8 финала

19.35 Мужчины, до 86 кг. 1/2 финала

19.55 Женщины, до 57 кг. 1/2 финала

21.50 Женщины, до 53 кг. Финальная стадия

Греко-римская борьба

12.00 Мужчины, до 67 кг. Утешительный раунд

Мужчины, до 87 кг. Утешительный раунд

20.30 Мужчины, до 67 кг. Финальная стадия

21.05 Мужчины, до 87 кг. Финальная стадия

Современное пятиборье

12.00 Мужчины. Фехтование. Квалификация

15.30 Женщины. Фехтование. Квалификация

Парусный спорт

13.13 Мужчины. Кайтбординг. Полуфиналы, гонки 1-6

14.13 Женщины. Кайтбординг. Полуфиналы, гонки 1-6

16.40 Мужчины. Кайтбординг. Финал, гонки 1-6

17.40 Женщины. Кайтбординг. Финал, гонки 1-6

Хоккей на траве

Мужчины. За 3-е место

15.00 Индия — Испания

Мужчины. Финал

20.00 Германия — Нидерланды

Водное поло

Женщины. 1/2 финала

15.35 Нидерланды — Испания

20.35 Австралия — США

Тяжелая атлетика

16.00 Женщины, до 59 кг

20.30 Мужчины, до 73 кг

Волейбол

Женщины. 1/2 финала

17.00 Бразилия — США

21.00 Турция — Италия

Гандбол

Женщины. 1/2 финала

17.30 Швеция — Франция

22.30 Норвегия — Дания

Велоспорт

18.00 Мужчины. Трек. Омниум. Скрэтч

18.18 Женщины. Трек. Кейрин. 1/4 финала

18.38 Мужчины. Трек. Омниум. Темповая гонка

19.01 Мужчины. Трек. Спринт. 1/4 финала

19.15 Женщины. Трек. Кейрин. Полуфинал

19.25 Мужчины. Трек. Омниум. Гонка на выбывание

19.47 Мужчины. Трек. Спринт. 1/4 финала

20.11 Женщины. Трек. Кейрин. Финал

20.18 Мужчины. Трек. Спринт. 1/4 финала

20.27 Мужчины. Трек. Омниум. Гонка по очкам

Пляжный волейбол

18.00 Женщины. 1/2 финала

Мужчины. 1/2 финала

Футбол

Мужчины. За 3-е место

18.00 Египет — Марокко

Баскетбол

Мужчины. 1/2 финала

18.30 Франция — Германия

22.00 США — Сербия

Бокс

22.30 Мужчины. До 57 кг. Полуфиналы

23.02 Женщины. До 75 кг. Полуфиналы

23.34 Мужчины. До 51 кг. Финал

23.51 Женщины. До 54 кг. Финал

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).