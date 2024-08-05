Олимпиада 2024, 5 августа: результаты дня

В понедельник, 5 августа, на летних Олимпийских играх-2024 пройдет десятый медальный день.

В мужском футбольном турнире пройдут полуфиналы, в мужском волейболе стартует плей-офф, продолжится розыгрыш медалей в легкой атлетике и спортивной гимнастике.

Всего 5 августа будет разыгран 21 комплект наград в 10 видах спорта (триатлон, стрельба из пневматического оружия, бадминтон, спортивная гимнастика, скит, гребной слалом, легкая атлетика, трековые велогонки, баскетбол 3x3, серфинг).

«СЭ» проводит текстовую онлайн-трансляцию десятого медального дня на Олимпиаде в Париже.

Летние Олимпийские игры 2024 в Париже. Расписание матчей и соревнований 5 августа, понедельник

Триатлон

09.00 Смешанная эстафета

Волейбол

Мужчины. 1/4 финала

10.00 Словения — Польша

14.00 Италия — Япония

18.00 Франция — Германия

22.00 США — Бразилия

Пляжный волейбол

10.00 Женщины. 1/8 финала

11.00 Мужчины. 1/8 финала

Стендовая стрельба

10.00 Микст. Скит. Квалификация

16.00 Микст. Скит. Финал

Стрельба

10.30 Мужчины. Скорострельный пистолет, 25 м. Финал

Бадминтон

10.45 Женщины. Одиночный разряд. За 3-е место

11.55 Женщины. Одиночный разряд. Финал

15.30 Мужчины. Одиночный разряд. За 3-е место

16.40 Мужчины. Одиночный разряд. Финал

Прыжки в воду

11.00 Женщины. Вышка 10 м. Квалификация

16.00 Женщины. Вышка 10 м. Полуфинал

Настольный теннис

11.00 Мужчины. Командный разряд

Женщины. Командный разряд

Скалолазание

11.00 Мужчины. Боулдеринг и трудность. Полуфинал в боулдеринге

14.00 Женщины. Скорость. Квалификация

14.35 Женщины. Скорость. Квалификация на выбывание

Хоккей на траве

Женщины. 1/4 финала

11.00 Австралия — Китай

13.30 Аргентина — Германия

18.30 Нидерланды — Великобритания

21.00 Бельгия — Испания

Легкая атлетика

11.05 Мужчины. 400 м с барьерами. Раунд 1

11.10 Мужчины. Метание диска. Квалификация, группа А

11.40 Женщины. Прыжки с шестом. Квалификация

11.50 Женщины. 400 м с барьерами. Утешительные забеги

12.20 Мужчины. 400 м. Утешительные забеги

12.35 Мужчины. Метание диска. Квалификация, группа Б

12.55 Женщины. 400 м. Раунд 1

13.50 Женщины. 200 м. Утешительные забеги

20.00 Мужчины. Прыжки с шестом. Финал

20.04 Мужчины. 3000 м с препятствиями. Раунд 1

20.55 Мужчины. 200 м. Раунд 1

21.30 Женщины. Метание диска. Финал

21.45 Женщины. 200 м. Полуфиналы

22.15 Женщины. 5000 м. Финал

22.47 Женщины. 800 м. Финал

Спортивная гимнастика

12.45 Мужчины. Параллельные брусья. Финал

13.38 Женщины. Бревно. Финал

14.33 Мужчины. Перекладина. Финал

15.23 Женщины. Вольные упражнения. Финал

Водное поло

Мужчины. Групповой турнир

13.00 Венгрия — Сербия

14.35 Австралия — Япония

16.10 Греция — Италия

19.30 Хорватия — США

21.05 Франция — Испания

22.40 Румыния — Черногория

Парусный спорт

13.00 Мужчины. Кайтбординг (Формула кайт). Гонка 5-8

Женщины. Кайтбординг (Формула кайт). Гонки 5-8

Микст. Накра 17. Гонки 7-9

Женщины. Лазер Радиал (ILCA 6). Гонки 9-10

Мужчины. Лазер (ILCA 7). Гонка 9-10

Микст. 470. Гонки 7-8

Конный спорт

15.00 Личный конкур. Квалификация

Вольная борьба

16.00 Женщины, до 68 кг. 1/8 финала

17.20 Женщины, до 68 кг. 1/4 финала

22.40 Женщины, до 68 кг. 1/2 финала

Греко-римская борьба

16.00 Мужчины, до 130 кг. 1/8 финала

Мужчины, до 60 кг. Предварительный раунд

16.10 Мужчины, до 60 кг. 1/8 финала

17.20 Мужчины, до 60 кг. 1/4 финала

17.20 Мужчины, до 130 кг. 1/4 финала

22.00 Мужчины, до 60 кг. 1/2 финала

22.20 Мужчины, до 130 кг. 1/2 финала

Гребной слалом

16.30 Женщины. Экстрим-слалом. 1/4 финала

16.52 Мужчины. Экстрим-слалом. 1/4 финала

17.15 Женщины. Экстрим-слалом. 1/2 финала

17.28 Мужчины. Экстрим-слалом. 1/2 финала

17.55 Женщины. Экстрим-слалом. Финал

18.00 Мужчины. Экстрим-слалом. Финал

Велоспорт

18.00 Женщины. Трек. Командный спринт. Квалификация

18.27 Мужчины. Трек. Командная гонка преследования. Квалификация

19.55 Женщины. Трек. Командный спринт. 1-й раунд

20.09 Мужчины. Трек. Командный спринт. Квалификация

20.59 Женщины. Трек. Командный спринт. Финал

Баскетбол 3х3

18.30 Женщины. 1/2 финала

19.00 Мужчины. 1/2 финала

22.00 Женщины. Матч за 3-е место

22.30 Мужчины. Матч за 3-е место

23.00 Женщины. Финал

23.30 Мужчины. Финал

Футбол

Мужчины. 1/2 финала

19.00 Марокко — Испания

22.00 Франция — Египет

Серфинг

20.00 Мужчины. Полуфиналы

21.12 Женщины. Полуфиналы

22.24 Мужчины. За 3-е место

23.05 Женщины. За 3-е место

23.46 Мужчины. Финал

0.27 Женщины. Финал

Синхронное плавание

20.30 Группы. Техническая программа

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).