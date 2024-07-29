Олимпиада 2024, 29 июля: расписание соревнований и результаты дня

В Париже проходит третий медальный день летней Олимпиады-2024

В понедельник, 29 июля, на летних Олимпийских играх-2024 в Париже пройдет третий медальный день.

Российские теннисисты продолжат выступление в олимпийском турнире. Даниил Медведев и Мирра Андреева стартуют в миксте, Екатерина Александрова и Елена Веснина — в паре. В мужском одиночном разряде пройдет матч двух легенд: Новака Джоковича и Рафаэля Надаля.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр в понедельник, 29 июля.

Летние Олимпийские игры 2024 в Париже. Расписание матчей и соревнований 29 июля, понедельник

Бадминтон

9.30 Микст. Матчи группового турнира

10:20 Мужчины. Парный разряд. Матчи группового турнира

11.10 Женщины. Одиночный разряд. Матчи группового турнира

Женщины. Парный разряд. Матчи группового турнира

12.00 Мужчины. Одиночный разряд. Матчи группового турнира

Пляжный волейбол

10.00 Мужчины. Матчи группового турнира

Женщины. Матчи группового турнира

Гандбол

Мужчины. Групповой турнир

10.00 Япония — Германия

12.00 Словения — Хорватия

15.00 Египет — Дания

17.00 Швеция — Испания

20.00 Франция — Норвегия

22.00 Аргентина — Венгрия

Волейбол

Женщины. Групповой турнир

10.00 Турция — Нидерланды

14.00 Бразилия — Кения

18.00 США — Китай

22.00 Франция — Сербия

Стендовая стрельба

10.00 Мужчины. Трап. Квалификация. День 1

Стрельба

10.15 Микст. Пневматический пистолет, 10 м. Квалификация

10.30 Женщины. Пневматическая винтовка, 10 м. Финал

13.00 Мужчины. Пневматическая винтовка, 10 м. Финал

Стрельба из лука

10.30 Мужчины. Командное первенство. 1/8 финала

15.15 Мужчины. Командное первенство. 1/4 финала

16.47 Мужчины. Командное первенство. 1/2 финала

17.48 Мужчины. Командное первенство. Матч за 3-е место

18.11 Мужчины. Командное первенство. Финал

Фехтование

10.30 Женщины. Сабля. 1/32 финала

10.55 Мужчины. Рапира. 1/32 финала

11.25 Женщины. Сабля. 1/16 финала

13.05 Мужчины. Рапира. 1/16 финала

15.05 Женщины. Сабля. 1/8 финала

15.55 Мужчины. Рапира. 1/8 финала

16.55 Женщины. Сабля. 1/4 финала

17.20 Мужчины. Рапира. 1/4 финала

20.00 Женщины. Сабля. Полуфинал 1

20.50 Мужчины. Рапира. Полуфинал 1

21.20 Мужчины. Рапира. Полуфинал 2

21.25 Женщины. Сабля. За 3-е место

22.45 Женщины. Сабля. Финал

23.10 Мужчины. Рапира. Финал

Хоккей на траве

Мужчины. Групповой турнир

11.00 Ирландия — Австралия

13.45 Индия — Аргентина

Женщины. Групповой турнир

11.30 Япония — Китай

14.15 Испания — США

18.00 Великобритания — Австралия

18.30 ЮАР — Аргентина

20.45 Германия — Нидерланды

21.15 Франция — Бельгия

Дзюдо

11.00 Женщины, до 57 кг. Предварительные стадии

Мужчины, до 73 кг. Предварительные стадии

17.00 Женщины, до 57 кг. Финальная стадия

Мужчины, до 73 кг. Финальная стадия

Бокс

12.00 Женщины, до 60 кг. 1/8 финала

12.48 Мужчины, до 63,5 кг. 1/8 финала

13:36 Мужчины, до 92 кг. 1/8 финала

17:50 Мужчины, свыше 92 кг. 1/8 финала

Баскетбол

Женщины. Групповой турнир

12.00 Нигерия — Австралия

14.30 Германия — Бельгия

18.15 Канада — Франция

22.00 США — Япония

Конный спорт

12.00 Личное троеборье. Конкур. Квалификация

13.15 Командное троеборье. Конкур. Финал

16.00 Личное троеборье. Конкур. Финал

Прыжки в воду

12.00 Мужчины. Синхронная вышка 10 м. Финал

Плавание

12.00 Женщины. 400 м, комплекс. Предварительные заплывы

Женщины. 100 м, спина. Предварительные заплывы

Мужчины. 800 м, вольный стиль. Предварительные заплывы

Парусный спорт

13.00 Женщины. Скифф. Гонки 4-6

Мужчины. Скифф. Гонки 4-6

Женщины. Виндсерфинг. Гонки 5-8

Мужчины. Виндсерфинг. Гонки 5-8

Скейтбординг

13.00 Мужчины. Стрит. Предварительные заезды

18.00 Мужчины. Стрит. Финал

Теннис

после 13.00. Женщины. Одиночный разряд. Ван Сиюй (Китай) — Диана Шнайдер

после 13.00. Женщины. Парный разряд. Екатерина Александрова / Елена Веснина — Каролина Мухова / Линда Носкова (Чехия)

не ранее 14.15. Мужчины. Одиночный разряд. Новак Джокович (Сербия) — Рафаэль Надаль (Испания)

не ранее 14.15. Мужчины. Одиночный разряд. Роман Сафиуллин — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)

не ранее 19.00. Микст. Сара Эррани / Андреа Вавассори (Италия) — Мирра Андреева / Даниил Медведев

Водное поло

Женщины. Групповой турнир

15.00 Франция — Италия

16.35 США — Испания

19.30 Китай — Нидерланды

21.05 Венгрия — Канада

Регби-7

Женщины. Групповой турнир

15.00 Великобритания — ЮАР

15.30 Австралия — Ирландия

16.00 Япония — Бразилия

16.30 Франция — США

17.00 Канада — Китай

17.30 Новая Зеландия — Фиджи

21.00 Женщины. Матчи за 9-12 место

22.00 Женщины. 1/4 финала

22.30 Женщины. 1/4 финала

23.00 Женщины. 1/4 финала

23.30 Женщины. 1/4 финала

Велоспорт

15.10 Мужчины. Маунтинбайк-кросс

Гребной слалом

16.30 Мужчины. Каноэ-одиночки. Полуфинал

18.20 Мужчины. Каноэ-одиночки. Финал

Спортивная гимнастика

18.30 Мужчины. Командное многоборье. Финал

Серфинг

20.00 Мужчины. Раунд 3

Плавание

21.30 Женщины. 400 м, комплекс. Финал

21.43 Мужчины. 200 м, вольный стиль. Финал

22.00 Женщины. 100 м, спина. Полуфинал

22.22 Мужчины. 100 м, спина. Финал

22.32 Женщины. 100 м, брасс. Финал

22:48 Женщины. 200 м, вольный стиль. Финал

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).