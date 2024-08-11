Олимпиада 2024, 11 августа: результаты дня

В воскресенье, 11 августа, на летних Олимпийских играх-2024 проходит заключительный, 16-й медальный день.

Будут разыграны 13 комплектов медалей в 9 видах спорта — легкой атлетике, баскетболе, волейболе, гандболе, водном поло, велоспорте на треке, борьбе, тяжелой атлетике и современном пятиборье.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию заключительного соревновательного дня парижских Игр.

Летние Олимпийские игры 2024 в Париже. Расписание матчей, соревнований и церемонии закрытия 11 августа, воскресенье

Легкая атлетика

9.00 Женщины. Марафон

Гандбол

10.00 Мужчины. За 3-е место. Испания — Словения

14.30 Мужчины. Финал. Германия — Дания

Водное поло

11.35 Мужчины. За 3-е место. США — Венгрия

15.00 Мужчины. Финал. Сербия — Хорватия

Велоспорт

12.00 Женщины. Трек. Омниум. Скрэтч

12.22 Женщины. Трек. Спринт. Полуфиналы

12.29 Мужчины. Трек. Кейрин. 1/4 финала

12.57 Женщины. Трек. Омниум. Темповая гонка

13.29 Мужчины. Трек. Кейрин. Полуфиналы

13.45 Женщины. Трек. Спринт. Финалы

13.53 Женщины. Трек. Омниум. Гонка на выбывание

14.32 Мужчины. Трек. Кейрин. Финал

14.56 Женщины. Трек. Омниум. Гонка по очкам

Вольная борьба

12.00 Женщины, до 76 кг. Утешительный раунд

12.00 Мужчины, до 65 кг. Утешительный раунд

12.40 Мужчины, до 97 кг. Утешительный раунд

13.00 Мужчины, до 65 кг. За 3-е место. Финальная стадия

13.35 Мужчины, до 97 кг. За 3-е место. Финальная стадия

14.20 Женщины, до 76 кг. За 3-е место. Финальная стадия

Современное пятиборье

12.00 Женщины. Финал

Тяжелая атлетика

12.30 Женщины, свыше 81 кг

Баскетбол

12.30 Женщины. За 3-е место. Бельгия — Австралия

16.30 Женщины. Финал. Франция — США

Волейбол

14.00 Женщины. Финал. США — Италия

Церемония закрытия

21.15

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).