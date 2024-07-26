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Париж-2024

Сегодня, 14:14

Рэпер Снуп Догг пронес олимпийский огонь в Париже

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Снуп Догг.
Фото Global Look Press

Американский рэпер Снуп Догг пронес олимпийский огонь возле стадиона «Стад де Франс» в пригороде Парижа Сен-Дени, сообщает France Info в социальных сетях.

«Французам, всему миру послание — любовь. Прошу, любите друг друга», — заявил Снуп Догг на видео.

Олимпийские игры-2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. 15 российских спортсменов выступят в предстоящем турнире в нейтральном статусе и в индивидуальных дисциплинах. Они не примут участия в церемонии открытия и закрытия Игр, а их награды не будут учитываться в медальном зачете.

Олимпиада
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