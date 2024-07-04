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Париж-2024

Сегодня, 13:46

Лайшев: «Нам плевать на эти Олимпийские игры»

Сергей Жуков
корреспондент
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Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев Валуев в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный перенос Олимпиады-2024 из Парижа.

Ранее во французском издании Le Point появилась информация, что глава МОК Томас Бах может рассмотреть вопрос об отмене или переносе Олимпиады из-за роспуска Национального собрания во Франции. МОК опроверг слухи об отмене Игр в Париже.

«Я отношусь с безразличием к этой Олимпиаде. Нам нужно обращать внимание на себя, устраивать параллельные игры и придавать им значимость. Нам надо готовиться к своим Олимпийским играм, которые мы можем организовать. Нам плевать, что они там проводят, потому что это игнорирование всех наших просьб и требований. Надо другими глазами смотреть на происходящее. Они не церемонятся с нами. А мы должны перед ними что-то просить? Хватит уже. Нам плевать на эти Олимпийские игры», — сказал Лайшев «СЭ».

Президент Франции Эммануэль Макрон в июне объявил о роспуске нижней палаты парламента и проведении внеочередных выборов 30 июня и 7 июля — перед стартом Олимпийских игр.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет объявил о допуске на Олимпиаду-2024 атлетов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом комитет запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Игр.

Ренат Лайшев
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