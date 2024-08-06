Расписание Олимпиады 6 августа: время начала матчей и соревнований — где смотреть трансляции
Во вторник, 6 августа, на летних Олимпийских играх-2024 в Париже одиннадцатый медальный день.
В гребле на байдарках и каноэ выступят россияне — Алексей Коровашков, Захар Петров и Олеся Ромасенко.
В баскетбольном турнире среди мужчин пройдут четвертьфиналы: Германия — Греция, Сербия — Австралия, Франция — Канада и Бразилия — США.
В волейбольном турнире среди женщин состоятся игры 1/4 финала: Китай — Турция, Бразилия — Доминиканская Республика, США — Польша и Италия — Сербия.
В гандбольном турнире среди женщин будут сыграны четвертьфиналы: Дания — Нидерланды, Франция — Германия, Венгрия — Швеция и Норвегия — Бразилия.
Продолжится розыгрыш медалей в легкой атлетике и других видах спорта и дисциплинах.
Представляем расписание всех стартов и матчей соревновательного дня Олимпиады в Париже, а также напоминаем о легальном способе следить за всеми событиями Игр-2024.
Летние Олимпийские игры 2024 в Париже. Расписание матчей и соревнований 6 августа, вторник
Волейбол
Женщины. 1/4 финала
10.00 Китай — Турция
14.00 Бразилия — Доминиканская Республика
18.00 США — Польша
22.00 Италия — Сербия
Гребля на байдарках и каноэ
10.30 Мужчины. Байдарки-четверки 500 м. Заезды
11.00 Женщины. Байдарки-четверки 500 м. Заезды
11.30 Мужчины. Каноэ-двойки 500 м. Заезды
12.00 Женщины. Каноэ-двойки 500 м. Заезды
12.30 Мужчины. Байдарки-двойки 500 м. Заезды
13.10 Женщины. Байдарки-двойки 500 м. Заезды
14.10 Мужчины. Байдарки-четверки 500 м. 1/4 финала
14.20 Женщины. Каноэ-двойки 500 м. 1/4 финала
14.50 Мужчины. Каноэ-двойки 500 м. 1/4 финала
15.10 Женщины. Байдарки-двойки 500 м. 1/4 финала
15.30 Мужчины. Байдарки-двойки 500 м. 1/4 финала
Гандбол
Женщины. 1/4 финала
10.30 Дания — Нидерланды
14.30 Франция — Германия
18.30 Венгрия — Швеция
22.30 Норвегия — Бразилия
Прыжки в воду
11.00 Мужчины. Трамплин 3 м. Квалификация
16.00 Женщины. Вышка 10 м. Финал
Конный спорт
11.00 Личный конкур. Финал
Настольный теннис
Женщины. Команды. 1/8 финала
11.00 США — Германия
Австралия — Тайвань
Мужчины. Команды. 1/8 финала
11.00 Китай — Индия
Хорватия — Корея
Легкая атлетика
11.05 Женщины. 1500 м. Раунд 1
11.20 Мужчины. Метание копья. Квалификация, группа А
11.50 Мужчины. 110 м с барьерами. Утешительные забеги
12.15 Женщины. Прыжки в длину. Квалификация
12.20 Женщины. 400 м. Утешительные забеги
12.50 Мужчины. Метание копья. Квалификация, группа Б
13.00 Мужчины. 400 м с барьерами. Утешительные забеги
13.30 Мужчины. 200 м. Утешительные забеги
20.35 Мужчины. 400 м. Полуфиналы
20.57 Женщины. Метание молота. Финал
21.07 Женщины. 400 м с барьерами. Полуфиналы
21.15 Мужчины. Прыжки в длину. Финал
21.50 Мужчины. 1500 м. Финал
22.14 Женщины. 3000 м с препятствиями. Финал
22.40 Женщины. 200 м. Финал
Баскетбол
Мужчины. 1/4 финала
12.00 Германия — Греция
15.30 Сербия — Австралия
19.00 Франция — Канада
22.30 Бразилия — США
Вольная борьба
12.00 Женщины, до 68 кг. Утешительный раунд
12.30 Женщины, до 50 кг. 1/8 финала
13.50 Женщины, до 50 кг. 1/4 финала
19.55 Женщины, до 50 кг. 1/2 финала
21.50 Женщины, до 68 кг. Финальная стадия
Греко-римская борьба
12.00 Мужчины, до 60 кг. Утешительный раунд
Мужчины, до 130 кг. Утешительный раунд
12.30 Мужчины, до 77 кг. 1/8 финала
Мужчины, до 97 кг. 1/8 финала
13.50 Мужчины, до 77 кг. 1/4 финала
Мужчины, до 97 кг. 1/4 финала
19.15 Мужчины, до 77 кг. 1/2 финала
Мужчины, до 97 кг. 1/2 финала
20.30 Мужчины, до 60 кг. Финальная стадия
21.05 Мужчины, до 130 кг. Финальная стадия
Парусный спорт
13.00 Женщины. Кайтбординг (Формула кайт). Гонки 9-12
Мужчины. Кайтбординг (Формула кайт). Гонки 9-12
Микст. 470. Гонки 9-10
Микст. Накра 17. Гонки 10-12
15.43 Женщины. Лазер Радиал (ILCA 6). Финальная гонка
16.43 Мужчины. Лазер (ILCA 7). Финальная гонка
Скейтбординг
13.30 Женщины. Парк. Предварительные заезды
18.30 Женщины. Парк. Финал
Скалолазание
11.00 Женщины. Боулдеринг и трудность. Полуфинал в боулдеринге
14.00 Мужчины. Скорость. Квалификация
14.35 Мужчины. Скорость. Квалификация на выбывание
Хоккей на траве
Мужчины. 1/2 финала
15.00 Нидерланды — Испания
20.00 Германия — Индия
Водное поло
Женщины. 1/4 финала
15.00 Канада — Испания
16.35 Нидерланды — Италия
20.00 Австралия — Греция
21.35 Венгрия — США
Пляжный волейбол
18.00 Мужчины. 1/4 финала
Женщины. 1/4 финала
Велоспорт
18.30 Женщины. Трек. Командная гонка преследования. Квалификация
19.59 Мужчины. Трек. Командный спринт. 1-й раунд
20.14 Мужчины. Трек. Командная гонка преследования. 1-й раунд
21.05 Мужчины. Трек. Командный спринт. За 3-е место
21.10 Мужчины. Трек. Командный спринт. Финал
Футбол
Женщины. 1/2 финала
19.00 США — Германия
22.00 Бразилия — Испания
Синхронное плавание
20.30 Группы. Произвольная программа
Бокс
22.30 Мужчины. До 71 кг. 1/2 финала
23.02 Женщины. До 50 кг. 1/2 финала
23.34 Женщины. До 66 кг. 1/2 финала
0.06 Женщины. До 60 кг. Финал. Ян Вэнлу (Китай) — Келли Харрингтон (Ирландия)
Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр во вторник, 6 августа.