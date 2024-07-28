В Париже второй медальный день летней Олимпиады 2024

В воскресенье, 28 июля, на летних Олимпийских играх-2024 в Париже второй медальный день.

На Олимпиаде продолжается теннисный турнир — накануне из россиян свой матч первого круга провел только Даниил Медведев, а Павел Котов, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова и Елена Веснина не вышли на корты из-за дождя.

В воскресенье первый матч в Париже проведет звездная команда мужской сборной США по баскетболу. Ее соперник — Сербия.

Приводим расписание событий на Олимпиаде сегодня. Время начала игр и соревнований — московское.

Летние Олимпийские игры 2024 в Париже. Расписание матчей и соревнований 28 июля (воскресенье)

Бадминтон

9.30 Матчи группового турнира

15.00 Матчи группового турнира

20.30 Матчи группового турнира

Гандбол

10.00 Женщины. Групповой турнир. Бразилия — Венгрия

13.00 Женщины. Групповой турнир. Корея — Словения

15.00 Женщины. Групповой турнир. Швеция — Германия

17.00 Женщины. Групповой турнир. Дания — Норвегия

20.00 Женщины. Групповой турнир. Ангола — Испания

22.00 Женщины. Групповой турнир. Франция — Нидерланды

Волейбол

10.00 Женщины. Групповой турнир. Италия — Доминиканская Республика

14.00 Женщины. Групповой турнир. Польша — Япония

18.00 Мужчины. Групповой турнир. Франция — Сербия

22.00 Мужчины. Групповой турнир. Словения — Канада

Пляжный волейбол

10.00 Матчи группового турнира

Стрельба

10.30 Мужчины. Пневматический пистолет. 10 м. Финал

13.00 Женщины. Пневматический пистолет. 10 м. Финал

Стрельба из лука

10.30 Женщины. Командное первенство. 1/8 финала

15.15 Женщины. Командное первенство. 1/4 финала

16.47 Женщины. Командное первенство. 1/2 финала

17.48 Женщины. Командное первенство. Матч за 3-е место

18.11 Женщины. Командное первенство. Финал

Фехтование

11.00 Мужчины. Шпага. 1/32 финала, 1/16 финала, 1/8 финала, 1/4 финала.

11.25 Женщины. Рапира. 1/16 финала, 1/8 финала, 1/4 финала

20.00 Женщины. Рапира. 1/2 финала

21.00 Мужчины. Шпага. 1/2 финала

21.40 Женщины. Рапира. Бой за 3-е место

22.20 Мужчины. Шпага. Бой за 3-е место

22.45 Женщины. Рапира. Финал

23.15 Мужчины. Шпага. Финал

Хоккей на траве

11.00 Женщины. Групповой турнир. Бельгия — Китай

11.30 Женщины. Групповой турнир. Германия — Япония

13.45 Женщины. Групповой турнир. Австралия — ЮАР

14.15 Женщины. Групповой турнир. Великобритания — Испания

18.00 Мужчины. Групповой турнир. Германия — Испания

18.30 Мужчины. Групповой турнир. Бельгия — Новая Зеландия

20.45 Мужчины. Групповой турнир. Нидерланды — Франция

21.15 Мужчины. Групповой турнир. ЮАР — Великобритания

Водное поло

11.30 Мужчины. Групповой турнир. Австралия — Испания

13.05 Мужчины. Групповой турнир. Сербия — Япония

16.00 Мужчины. Групповой турнир. Италия — США

17.35 Мужчины. Групповой турнир. Хорватия — Черногория

20.30 Мужчины. Групповой турнир. Франция — Венгрия

22.05 Мужчины. Групповой турнир. Румыния — Греция

Баскетбол

12.00 Мужчины. Групповой турнир. Южный Судан — Пуэрто-Рико

14.30 Женщины. Групповой турнир. Испания — Китай

18.15 Мужчины. Групповой турнир. Сербия — США

22.00 Женщины. Групповой турнир. Сербия — Пуэрто-Рика

Бокс

12.00 Мужчины, до 51 кг. 1/16 финала

12.16 Мужчины, до 57 кг. 1/16 финала

12.32 Мужчины, до 71 кг. 1/16 финала

13.04 Мужчины, до 92 кг. 1/8 финала

13.36 Женщины, до 50 кг. 1/16 финала

14.08 Женщины, до 66 кг. 1/16 финала

Теннис

13.00 Матчи первого круга

Женщины. Одиночный разряд. Екатерина Александрова — Юэ Юань (Китай)

Женщины. Одиночный разряд.Диана Шнайдер — Элизабетта Кочаретто (Италия)

не ранее16.00 Мужчины. Одиночный разряд. Роман Сафиуллин — Алехандро Табило (Чили)

не ранее17.30 Женщины. Одиночный разряд. Мирра Андреева — Магда Линетт (Польша)

не ранее 17.30 Мужчины. Одиночный разряд. Стен Вавринка (Швейцария) — Павел Котов

Велоспорт

15.10 Женщины. Маунтинбайк кросс. Финал

Регби-7

16.30 Женщины. Групповой турнир. Ирландия — Великобритания

17.00 Женщины. Групповой турнир. Австралия — ЮАР

17.30 Женщины. Групповой турнир. США — Япония

18.00 Женщины. Групповой турнир. Франция — Бразилия

18.30 Женщины. Групповой турнир. Фиджи — Канада

19.00 Женщины. Групповой турнир. Новая Зеландия — Китай

20.00 Женщины. Групповой турнир. Ирландия — ЮАР

20.30 Женщины. Групповой турнир. Австралия — Великобритания

21.00 Женщины. Групповой турнир. США — Бразилия

21.30 Женщины. Групповой турнир. Франция — Япония

22.00 Женщины. Групповой турнир. Фиджи — Китай

22.30 Женщины. Групповой турнир. Новая Зеландия — Канада

Дзюдо

17.00 Женщины, до 52 кг. Финальный раунд

Мужчины, до 66 кг. Финальный раунд

Стрельба из лука

17.48 Женщины. Командное первенство. Матч за 3-е место

18.11 Женщины. Командное первенство. Финал

Футбол

18.00 Женщины. Групповой турнир. Новая Зеландия — Колумбия

Женщины. Групповой турнир. Бразилия — Япония

20.00 Женщины. Групповой турнир. Австралия — Замбия

Женщины. Групповой турнир. Испания — Нигерия

22.00 Женщины. Групповой турнир. Франция — Канада

Женщины. Групповой турнир. США — Германия

Скейтбординг

18.00 Женщины. Мужчины. Стрит. Финал

Гребной слалом

18.45 Женщины. Байдарка-одиночка. Финал

Плавание

21.30 Мужчины. 400 м, комплекс. Финал

21.45 Женщины. 100 м, баттерфляй. Финал

22.44 Мужчины. 100 м, брасс. Финал

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр в воскресенье, 28 июля.