В Париже идут соревнования за день до церемонии открытия Олимпиады 2024

В четверг, 25 июля, на летних Олимпийских играх-2024 в Париже пройдут первые матчи в турнирах женщин по футболу и гандболу. За день до церемонии открытия соревнования также начнутся в стрельбе из лука. В регби мужские сборные определят четвертьфиналистов и затем полуфиналистов.

Приводим расписание событий на Олимпиаде сегодня. Время начала игр и соревнований — московское.

Гандбол. Расписание матчей 25 июля на Олимпиаде

10.00. Женщины. Групповой турнир. Словения — Дания

12.00. Женщины. Групповой турнир. Нидерланды — Ангола

15.00. Женщины. Групповой турнир. Испания — Бразилия

17.00. Женщины. Групповой турнир. Германия — Корея

20.00. Женщины. Групповой турнир. Венгрия — Франция

22.00. Женщины. Групповой турнир. Норвегия — Швеция

Стрельба из лука. Расписание соревнований 25 июля на Олимпиаде

10.30. Женщины. Личное первенство. Посев

15.15. Мужчины. Личное первенство. Посев

Регби-7. Расписание матчей 25 июля на Олимпиаде

15.00. Мужчины. Групповой турнир. Самоа — Кения

15.30. Мужчины. Групповой турнир. Аргентина — Австралия

16.00. Мужчины. Групповой турнир. США — Уругвай

16.30. Мужчины. Групповой турнир. Фиджи — Франция

17.00. Мужчины. Групповой турнир. ЮАР — Япония

17.30. Мужчины. Групповой турнир. Новая Зеландия — Ирландия

22.00. Мужчины. 1/4 финала

22.30. Мужчины. 1/4 финала

23.00. Мужчины. 1/4 финала

23.30. Мужчины. 1/4 финала

Футбол. Расписание матчей 25 июля на Олимпиаде

18.00. Женщины. Групповой турнир. Канада — Новая Зеландия, Испания — Япония

20.00. Женщины. Групповой турнир. Германия — Австралия, Нигерия — Бразилия

22.00. Женщины. Групповой турнир. Франция — Колумбия, США — Замбия

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала.