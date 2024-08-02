В Париже седьмой медальный день летней Олимпиады 2024

В пятницу, 2 августа, на летних Олимпийских играх-2024 в Париже седьмой медальный день.

В столице Франции продолжают выступления российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер (полуфинал в паре), а также стартует батутистика Анжела Бладцева.

В футбольном турнире мужчин пройдут четвертьфиналы, продолжается розыгрыш медалей в плавании и начинается — в легкой атлетике.

Представляем расписание всех стартов и матчей соревновательного дня Олимпиады в Париже, а также напоминаем о легальном способе следить за всеми событиями Игр-2024.

Летние Олимпийские игры 2024 в Париже. Расписание матчей и соревнований 2 августа, пятница

Бадминтон

9.30 Женщины. Парный разряд. 1/2 финала

9.30 Мужчины. Парный разряд. 1/2 финала

16.00 Микст. За 3-е место

16.00 Мужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала

17.10 Микст. Финал

Баскетбол 3х3

Женщины. Групповой турнир

10.00 Германия — Китай

10.30 Австралия — Азербайджан

13.30 Австралия — Испания

14.00 Франция — США

18.30 Азербайджан — Китай

19.00 Канада — США

22.00 Испания — Канада

22.30 Германия — Франция

Мужчины. Групповой турнир

11.05 Литва — Китай

11.35 Польша — Нидерланды

14.35 Нидерланды — Литва

15.05 Латвия — Франция

19.35 США — Франция

20.05 Сербия — Латвия

23.05 Польша — Сербия

23.35 Китай — США

Гандбол

Мужчины. Групповой турнир

10.00 Венгрия — Дания

12.00 Аргентина — Франция

15.00 Хорватия — Швеция

17.00 Германия — Испания

20.00 Япония — Словения

22.00 Норвегия — Египет

Гольф

10.00 Мужчины. Раунд 2

Пляжный волейбол

10.00 Женщины. Матчи группового турнира

11.00 Мужчины. Матчи группового турнира

Волейбол

Мужчины. Групповой турнир

10.00 Аргентина — Германия

14.00 Бразилия — Египет

18.00 Франция — Словения

22.00 Япония — США

Стрельба

10.00 Женщины. Пистолет, 25 м. Квалификация

10.30 Женщины. Винтовка из трёх положений, 50 м. Финал

13.00 Женщины. Пистолет, 25 м. Квалификация

Стендовая стрельба

10.30 Мужчины. Скит. Квалификация. День 1

Стрельба из лука

10.30 Микст. 1/8 финала

15.15 Микст. 1/4 финала

16.31 Микст. 1/2 финала

17.24 Микст. За 3-е место

17.43 Микст. Финал

Дзюдо

11.00 Женщины, свыше 78 кг. Предварительные стадии

Мужчины, свыше 100 кг. Предварительные стадии

17.00 Женщины, свыше 78 кг. Финальные стадии

Мужчины, свыше 100 кг. Финальные стадии

Настольный теннис

11.00 Женщины. Одиночный разряд. Полуфинал

12.00 Мужчины. Одиночный разряд. Полуфинал

Хоккей на траве

Женщины. Групповой турнир

11.00 Китай — Германия

13.45 Бельгия — Нидерланды

Мужчины. Групповой турнир

11.30 Нидерланды- Испания

14.15 Австралия — Индия

18.00 Новая Зеландия — Ирландия

18.30 Бельгия — Аргентина

20.45 Франция — ЮАР

21.45 Великобритания — Германия

Легкая атлетика

11.05 Мужчины. Десятиборье. 100 м

11.10 Мужчины. Метание молота. Квалификация, группа А

11.15 Женщины. Прыжки в высоту. Квалификация

11.35 Женщины. 100 м. Предварительные забеги

11.55 Мужчины. Десятиборье. Прыжок в длину

12.05 Мужчины. 1500 м. Раунд 1

12.35 Мужчины. Метание молота. Квалификация, группа Б

12.50 Женщины. 100 м. Раунд 1

13.15 Мужчины. Десятиборье. Толкание ядра

19.00 Мужчины. Десятиборье. Прыжок в высоту

19.10 Женщины. 5000 м. Раунд 1

19.15 Женщины. Тройной прыжок. Квалификация

19.55 Женщины. Метание диска. Квалификация, группа А

20.10 Микст. Эстафета 4x400 м. Раунд 1

20.45 Женщины. 800 м. Раунд 1

21.10 Мужчины. Толкание ядра. Квалификация

21.20 Женщины. Метание диска. Квалификация, группа Б

21.50 Мужчины. Десятиборье. 400 м

22.20 Мужчины. 10000 м

Баскетбол

Мужчины. Групповой турнир

12.00 Япония — Бразилия

14.30 Австралия — Греция

18.15 Канада — Испания

22.00 Франция — Германия

Плавание

12.00 Мужчины. 100 м, баттерфляй. Предварительные заплывы

12.14 Женщины. 200 м, комплекс. Предварительные заплывы

12.35 Женщины. 800 м, вольный стиль. Предварительные заплывы

12.57 Микст. Комбинированная эстафета 4х100 м. Предварительные заплывы

21.30 Мужчины. 50 м, вольный стиль. Финал

21.36 Женщины. 200 м, спина. Финал

21.43 Мужчины. 200 м, комплекс. Финал

22.00 Мужчины. 100 м, баттерфляй. Полуфинал

22.22 Женщины. 200 м, комплекс. Полуфинал

Прыжки в воду

12.00 Мужчины. Трамплин, 3 м. Синхронные прыжки Финал

Академическая гребля

12.30 Мужчины. Двойки. Финал

12.42 Женщины. Двойки. Финал

13.02 Мужчины. Двойки парные, лёгкий вес. Финал A

13.22 Женщины. Двойки парные, лёгкий вес. Финал A

Прыжки на батуте

13.00 Женщины. Квалификация

14.50 Женщины. Финал

19.00 Мужчины. Квалификация

20.50 Мужчины. Финал

Теннис

13.00 Женщины. Парный разряд. 1/2 финала

после 13.00 Каролина Мухова / Линда Носкова (Чехия) — Сара Эррани / Жасмин Паолини (Италия)

не ранее 17.30 Кристина Букша / Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Мирра Андреева / Диана Шнайдер

14.30 Мужчины. Одиночный разряд. 1/2 финала

после 14.30 Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Карлос Алькарас (Испания)

не ранее 20.00 Новак Джокович (Сербия) — Лоренцо Музетти (Италия)

16.00 Женщины. Одиночный разряд. За 3-е место

Ига Свентек (Польша) — Анна Каролина Шмидлова (Словакия)

14.30 Мужчины. Парный разряд. 1/2 финала

16.00 Микст. За 3-е место

21.30 Микст. Финал

Парусный спорт

13.05 Микст. 470. Гонки 1-2

13.15 Женщины. Лазер Радиал (ILCA 6). Гонки 3-4

15.03 Женщины. Виндсерфинг. 1/4 финала

15.03 Женщины. Виндсерфинг. 1/2 финала

15.03 Женщины. Виндсерфинг. Финал

15.23 Мужчины. Виндсерфинг. 1/4 финала

15.23 Мужчины. Виндсерфинг. 1/2 финала

15.23 Мужчины. Виндсерфинг. Финал

16.35 Мужчины. Лазер (ILCA 7). Гонки 3-4

Фехтование

14.30 Мужчины. Командная шпага. 1/4 финала

16.50 Мужчины. Командная шпага. 1/2 финала

20.30 Мужчины. Командная шпага. За 3-е место

21.30 Мужчины. Командная шпага. Финал

Водное поло

Женщины. Групповой турнир

15.00 Австралия — Канада

16.35 Греция — Италия

19.30 США — Франция

21.05 Китай — Венгрия

Конный спорт

15.00 Командный конкур. Финал

Футбол

Мужчины. 1/4 финала

16.00 Марокко — США

18.00 Япония — Испания

20.00 Египет — Парагвай

22.00 Франция — Аргентина

Бокс

16.30 Женщины. До 57 кг. 1/8 финала

17.34 Мужчины. До 51 кг. 1/4 финала

18.06 Мужчины. До 80 кг. 1/4 финала

18.38 Мужчины. Свыше 92 кг. 1/4 финала

Гребной слалом

16.30 Женщины. Экстрим-слалом. Раздельный старт

17.40 Мужчины. Экстрим-слалом. Раздельный старт

Велоспорт

21.00 Мужчины. BMX-кросс Полуфиналы

21.15 Женщины. BMX-кросс Полуфиналы

22.35 Мужчины. BMX-кросс. Финал

22.50 Женщины. BMX-кросс. Финал

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр в пятницу, 2 июля.