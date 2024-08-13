Работавшая на Олимпиаде 21-летняя девушка-волонтер найдена мертвой в Париже

Полиция Франции во вторник, 13 августа, обнаружила волонтера Олимпийских игр-2024 мертвой в квартире в 18-м округе Парижа, сообщает RMС Sport. Женщина исчезла после посещения церемонии закрытия, ее спутник был арестован.

«Расследование обстоятельств непредумышленного убийства было поручено 2-му округу судебной полиции Парижа после обнаружения безжизненного тела молодой женщины, 21 года, в квартире в 18-м округе», — говорится в сообщении прокуратуры Парижа.

Заявление об исчезновении девушки поступило в полицейский участок в понедельник вечером от бывшего бойфренда. Семья пропавшей девушки-волонтера сообщила следователям, что получила текстовое сообщение от знакомого, в котором говорилось, что ее парень «сделал какую-то глупость».

По данным источника, полицейские отправились к дому девушки, где нашли ее тело. При первичном осмотре была обнаружена гематома на левой скуле и следы крови на шее. Партнер жертвы находился в той же комнате. Полицейские описали его как «находящегося в полукоматозном состоянии» и неспособного говорить по-французски, он был доставлен на допрос.