Пятиборка Баташова не смогла завоевать лицензию на Олимпийские игры в Париже

Российская пятиборка Ульяна Баташова не смогла пройти в финал чемпионата мира в Чжэнчжоу (Китай).

29-летняя спортсменка стала десятой в полуфинале, уступив китаянке Чжан Минъюй один балл. Таким образом, она лишилась шанса завоевать лицензию на Олимпиаду 2024 года в Париже.

Это были последние соревнования, на которых спортсмены могли получить именные квоты. Также атлеты могут завоевать лицензии по рейтингу Международного союза современного пятиборья (UIPM), однако Баташова уже не поднимется в топ-10 среди тех, кто еще не попал на Игры.

Баташова является участницей Олимпийских игр в Токио. Она шесть раз становилась чемпионкой России по современному пятиборью (в личном зачете, команде, эстафете) и дважды — серебряным призером чемпионата мира (в команде и эстафете).

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 24 июля по 11 августа. Российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде только в нейтральном статусе и при соблюдении ряда критериев. Кроме этого, у них не будет возможности присутствовать на церемонии открытия Игр.