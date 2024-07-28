Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 00:13

Прыгун в высоту Тамбери потерял обручальное кольцо на церемонии открытия Игр-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Джанмарко Тамбери и его жена Кьяра.
Фото Global Look Press

Итальянский прыгун в высоту Джанмарко Тамбери потерял обручальное кольцо в Сене во время церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже. Обручальное кольцо соскользнуло с пальца, когда спортсмен размахивал флагом.

«Прости, любимая, мне до смерти жаль. Слишком много воды, слишком много килограммов, сброшенных за последние несколько месяцев, или, возможно, неудержимый энтузиазм от того, что мы делали. Может, и все вместе, но факт остается фактом: я почувствовал, как оно соскользнуло, я видел, как оно улетало... Я проводил его глазами, когда оно подпрыгнуло внутри лодки. Проблеск надежды... Но, к сожалению, отскок был не в том направлении, и, прокрутившись более тысячи раз в воздухе, оно нырнуло в воду, как будто это единственное место, куда оно хотело отскочить. Несколько мгновений, которые длились вечно», — написал Тамбери в своих соцсетях.

Тамбери женат на Кьяре Бонтемпи с 2009 года. Она занимается административным управлением и имиджем мужа.

Тамбери — чемпион Олимпийских игр 2020 в Токио, чемпион мира и трехкратный чемпион Европы.

Олимпийские игры-2024 продлятся до 11 августа.

Олимпиада
2
0
Читайте также
Азербайджан пожалуется в МОК из-за слов французского ведущего о Карабахе
В Госдуме ввели присягу для спортсменов, выступающих за сборную России
Зрителей Олимпиады из Китая повергли в шок сцены на церемонии открытия
Чалова готовы продать, а Личка обвинил игроков в желании выпить «пива с колбасой»
Российские военные вынесли на руках раненого солдата ВСУ из Торецка в ДНР
Захарова заявила о масштабном провале открытия Олимпиады в Париже
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Песков — о церемонии открытия Олимпиады: «Имели место отвратительные моменты»

Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 27 июля

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости