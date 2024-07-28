Прыгун в высоту Тамбери потерял обручальное кольцо на церемонии открытия Игр-2024

Итальянский прыгун в высоту Джанмарко Тамбери потерял обручальное кольцо в Сене во время церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже. Обручальное кольцо соскользнуло с пальца, когда спортсмен размахивал флагом.

«Прости, любимая, мне до смерти жаль. Слишком много воды, слишком много килограммов, сброшенных за последние несколько месяцев, или, возможно, неудержимый энтузиазм от того, что мы делали. Может, и все вместе, но факт остается фактом: я почувствовал, как оно соскользнуло, я видел, как оно улетало... Я проводил его глазами, когда оно подпрыгнуло внутри лодки. Проблеск надежды... Но, к сожалению, отскок был не в том направлении, и, прокрутившись более тысячи раз в воздухе, оно нырнуло в воду, как будто это единственное место, куда оно хотело отскочить. Несколько мгновений, которые длились вечно», — написал Тамбери в своих соцсетях.

Тамбери женат на Кьяре Бонтемпи с 2009 года. Она занимается административным управлением и имиджем мужа.

Тамбери — чемпион Олимпийских игр 2020 в Токио, чемпион мира и трехкратный чемпион Европы.

Олимпийские игры-2024 продлятся до 11 августа.