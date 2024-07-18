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Париж-2024

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Президент всероссийской федерации плавания Сальников признался, что купание мэра Парижа в Сене вызвало у него улыбку

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент всероссийской федерации плавания и четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников отметил, что купание в Сене мэра Парижа Анн Идальго вызвало улыбку у него.

«Я наблюдал за этим мероприятием, оно было показано по центральным новостным каналам России, это все вызвало у меня только улыбку. Полноценным плаванием в Сене это назвать нельзя, судя по всему, это длилось считанные минуты. Костюм, который был на мэре Парижа, носил защитные функции и, возможно, повышал ее плавучесть, не знаю, насколько она умеет плавать.

Не стоит забывать, что спортсменам, которые будут выступать на соревнованиях по плаванию на открытой воде на Олимпийских играх, нужно проплыть 10 километров, это около двух часов. На это и стоит ориентироваться. Погружение на несколько минут несопоставимо с тем, что будут испытывать спортсмены на трассе в течение заплыва», – цитирует ТАСС Сальникова.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Всего спортсмены разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

 
Анн Идальго искупалась в&nbsp;Сене. Мэр Парижа все-таки окунулась в Сену. Она даже не надела шапочку
Источник: ТАСС
Владимир Сальников
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