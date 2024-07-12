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Париж-2024

Сегодня, 17:42

Президент США Байден не поедет на Олимпиаду в Париж

Алина Савинова
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Джо Байден.
Фото Global Look Press

Президент США Джо Байден не посетит Олимпиаду-2024 в Париже, сообщается на официальном сайте Белого дома.

Отмечается, что на церемонии открытия Игр американскую делегацию возглавит первая леди — Джил Байден, а на церемонии закрытия будет присутствовать супруг вице-президента США Камалы Харрис Дуглас Эмхофф.

Логотип Олимпийских игр в&nbsp;Париже. Олимпийские игры 2024: основная информация — когда и где пройдут, медальный прогноз и выступит ли Россия

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа 2024 года. Всего в соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев. Спортсмены разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

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