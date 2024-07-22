Президент МОК Бах заявил об отсутствии дискриминации в олимпийском движении

Президент МОК Томас Бах заявил, что в олимпийском движении отсутствуют проявления дискриминации.

«В этом разобщенном мире спортсмены олицетворяют нашу общую надежду на лучшее будущее. Спортсмены показывают нам, что в нашем олимпийском движении мы все равны, дискриминации нет. Нет никакого глобального Юга или глобального Севера, есть только одна глобальная деревня — Олимпийская деревня», — сказал Бах на 142-й сессии МОК в Париже.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна. К Олимпиаде были допущены всего 15 россиян: семь теннисистов, три велогонщика, три представителя гребли на байдарках и каноэ, одна представительница прыжков на батуте и один пловец.