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Париж-2024

Сегодня, 16:07

Президент МОК Бах выступил с обращением в преддверии старта Олимпиады-2024

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Томас Бах.
Фото Global Look Press

Президент МОК Томас Бах выступил с заявлением перед началом летней Олимпиады в Париже.

«Миллиарды людей по всему миру с нетерпением ждут Игр в Париже. В то время, когда мир раскалывается из-за многочисленных конфликтов и разногласий.

На фоне такой геополитической ситуации мы рады, что наши усилия в последние годы позволяют объединить спортсменов всех 206 национальных олимпийских комитетов, а также команду беженцев на мирных соревнованиях», — приводит слова Баха пресс-служба МОК.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян к участию в Играх в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. При этом россияне не смогут принять участие в параде атлетов на церемонии открытия, а их награды не будут отображаться в медальной таблице.

Томас Бах
МОК
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