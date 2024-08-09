Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 18:07

Президент МОК Бах не смог назвать недостатки Олимпиады в Париже

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент МОК Томас Бах считает, что Олимпийские игры-2024 в Париже проходят полностью в положительном ключе.

«Даже дождь на церемонии открытия останется в нашей памяти и, оглядываясь назад, даже усилит эти Игры и их оценку как весьма успешного события. Нам не следует заглядывать, чтобы найти какую-то мелочь здесь или там, которая могла бы подорвать наше полностью позитивное мнение об этих Олимпийских играх», — приводит слова Баха ТАСС.

Церемония открытия Олимпиады-2024 состоялась 26 июля. Шоу подверглось критике из-за того, что в постановке, в которой участвовали мужчины, переодетые в женщин, были отсылки к «Тайной вечере» Леонардо да Винчи. Позднее оргкомитет Игр принес извинения за эти инциденты.

Олимпиада в Париже завершится 11 августа.

Источник: ТАСС
Томас Бах
4
1
Читайте также
Египетский борец арестован парижской полицией за сексуальное насилие
В Париже четырнадцатый медальный день летней Олимпиады 2024
Су-34 ударом ФАБ-3000 уничтожил живую силу и технику ВСУ в Сумской области
Роман Ротенберг: «А кто бы отказался от Овечкина? Надеюсь, мы потянем его условия»
Минздрав переиздал перечень медицинских противопоказаний к вождению
Опубликованы кадры с военкором Поддубным после попадания дрона ВСУ в машину
Популярное видео
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бах: «Олимпийские игры в Париже — это история любви»

В МОК ответили Ватикану на критику отдельных эпизодов церемонии открытия Олимпийских игр
Новости
RSS RSS
Все новости