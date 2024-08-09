Президент МОК Бах не смог назвать недостатки Олимпиады в Париже

Президент МОК Томас Бах считает, что Олимпийские игры-2024 в Париже проходят полностью в положительном ключе.

«Даже дождь на церемонии открытия останется в нашей памяти и, оглядываясь назад, даже усилит эти Игры и их оценку как весьма успешного события. Нам не следует заглядывать, чтобы найти какую-то мелочь здесь или там, которая могла бы подорвать наше полностью позитивное мнение об этих Олимпийских играх», — приводит слова Баха ТАСС.

Церемония открытия Олимпиады-2024 состоялась 26 июля. Шоу подверглось критике из-за того, что в постановке, в которой участвовали мужчины, переодетые в женщин, были отсылки к «Тайной вечере» Леонардо да Винчи. Позднее оргкомитет Игр принес извинения за эти инциденты.

Олимпиада в Париже завершится 11 августа.