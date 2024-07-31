Премьер Франции заявил о 68 кибератаках на страну с начала Олимпийских игр

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что страна с начала Олимпиады подверглась 68 кибератакам.

«Все эти 68 кибератак, включая две, непосредственно направленные на ресурсы олимпийских объектов, были своевременно выявлены и предотвращены», — приводит слова Атталя ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

26 июля стало известно, что железнодорожная инфраструктура столицы Франции подверглась массивной атаке в преддверии церемонии открытия Олимпийских игр. Рядом с путями на скоростных линиях в направлении Атлантики, севера и востока было совершено несколько поджогов.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят с 26 июля по 11 августа.