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Париж-2024

Сегодня, 13:23

Правозащитники обвиняют олимпийскую сборную Франции в дискриминации из-за запрета носить хиджаб

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Международная правозащитная организация Amnesty International считает, что запрет на ношение внешних религиозных атрибутов, в том числе хиджабов для спортсменов олимпийской сборной Франции является дискриминацией по религиозному признаку и нарушением прав спортсменов. Об этом сообщает английский Sky Sports.

В заявлении Amnesty International данный запрет назван дискриминационными двойными стандартами и насмешкой над заявлениями о том, что Париж-2024 станет первой Олимпиадой с гендерным равенством. Организация считает, что Франция нарушает многочисленные обязательства, предусмотренные международными договорами по правам человека, а также обязательства и ценности, изложенные в собственной системе прав человека Международного олимпийского комитета.

По словам наблюдателя Amnesty International по правам женщин в Европе Анны Блюм, это разоблачает расистскую гендерную дискриминацию, которая лежит в основе доступа к спорту во Франции.

В МОК прокомментировали данную ситуацию следующим образом: «Спортсмены смогут свободно носить хиджаб, если это совместимо с их видом спорта и соответствует правилам, установленным соответствующей международной федерацией. Поскольку это вопрос компетенции международных федераций, МОК больше нечего добавить».

В январе 2022 года французский сенат проголосовал за запрет ношения хиджаба и других «внешних религиозных символов» на спортивных соревнованиях после предложенной поправки от партии Les Republicains, которая утверждала, что ношение таких предметов одежды может представлять угрозу безопасности спортсменов.

В июне 2023 года Государственный совет, высший административный суд Франции, заявил, что Французская федерация футбола имеет право запретить ношение хиджаба.

Источник: Sky Sports
МОК
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