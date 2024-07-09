Поздняков: «МОК пытается демотивировать юных россиян выбирать спорт своей профессией»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал давление на российский спорт из-за санкций.

«Отечественный спорт находится сегодня под беспрецедентным санкционным давлением. Наши оппоненты пытаются не только лишить возможности выступать на международных соревнованиях действующих атлетов, но и разрушить всю систему спортивной подготовки в России, демотивировать юные поколения выбирать спорт своей профессией», — цитирует Позднякова ТАСС.

С 26 июля по 11 августа в Париже пройдут летние Олимпийские игры. В Играх примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев. Для проведения соревнований будет задействовано 35 спортивных объектов, из них 14 расположены в пределах десятка километров от Олимпийской деревни.

В декабре 2023-го МОК допустил россиян к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. При этом российских атлетов не допустят на церемонию открытия Игр, также они не будут упомянуты в медальной таблице.