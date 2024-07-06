После отказа борцов от участия в Олимпиаде в заявке россиян осталось 14 спортсменов
Заявка россиян на Олимпиаду-2024 после отказа борцов от поездки в Париж теперь насчитывает всего 14 человек. При этом, теннисистка Елена Веснина пока ждет решения комиссии МОК.
Полностью список участников Игр в Париже на 6 июля выглядит следующим образом:
Теннис: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Елена Веснина (ожидание решения комиссии).
Велошоссе: Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица.
Прыжки на батуте: Анжела Бладцева.
Гребля на каноэ: Алексей Коровашков, Захар Петров.
Плавание: Евгений Сомов.
Российские спортсмены могут выступить на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий и прохождении процедуры допуска. Свое одобрение дают международные федерации по видам спорта и комиссия Международного олимпийского комитета (МОК). В командных видах участие россиян исключено.