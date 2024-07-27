Попросивший убежища итальянский журналист изъявил желание получить паспорт гражданина РФ

Итальянский журналист Анджело Джулиано, попросивший политическое убежище в России после церемонии открытия Олимпиады-2024, заявил, что готов переехать в РФ.

«Я прожил в Китае 30 лет, я абсолютно готов переехать в Россию и с удовольствием поменял бы свой итальянский паспорт на российский. Я не одинок, мы молчаливое большинство на коллективном Западе, которое ошеломлено тем, что здесь происходит. Их цель состоит в том, чтобы люди превратились в безмозглых рабов и потребителей на благо глобалистов», — приводит слова Джулиано РИА Новости Спорт.

Многие пользователи соцсетей выразили возмущение увиденной на церемонии открытия Олимпиады пародией на «Тайную вечерю» с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ-сообщества (запрещенная в России экстремистская организация).

Олимпийские игры-2024 проходят с 26 июля по 11 августа. 15 российских спортсменов принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.