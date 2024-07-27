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Париж-2024

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Полузащитник «Рубина» Иванов: «Олимпиада? Я лучше «Голубой огонек» посмотрю»

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Полузащитник «Рубина» Олег Иванов высказался о церемонии открытия Игр-2024 в Париже.

«Олимпиада? Сейчас еще скажу что-нибудь грубое. Лучше «Голубой огонек» посмотреть. Видел фотографии с церемонии открытия, Кончиты эти все с бородами. Нет в людях ничего святого. К тому, что наши спортсмены туда поехали, отношусь нормально. Все равно ведь надо как-то двигаться. Людей понять можно, они готовятся по 4 года, чтобы свои 10-15 минут отвыступать на Олимпиаде», — сказал Иванов Metaratings.ru.

Олимпийские игры в Париже официально стартовали 26 июля. Соревнования продлятся до 11 августа. В ходе Олимпиады будет разыграно 329 комплектов медалей.

Источник: Metaratings.ru
Олег Иванов (футбол)
ФК Рубин (Казань)
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