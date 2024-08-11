Полиция арестовала мужчину, поднимавшегося на Эйфелеву башню за несколько часов до церемонии закрытия Олимпиады

Мужчина взобрался на Эйфелеву башню за несколько часов до закрытия Олимпиады

Французская полиция оцепила территорию вокруг Эйфелевой башни за несколько часов до начала церемонии закрытия Олимпийских игр-2024, сообщает AP.

Причиной стал мужчина, которого заметили взбирающимся на Эйфелеву башню. Полиция вывела посетителей с территории около 15 часов. Позже мужчина был задержан.

Церемония закрытия Олимпиады пройдет 11 августа и начнется в 22:00 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию.