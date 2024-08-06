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Париж-2024

Сегодня, 07:03

Полицейские на Олимпиаде раскритиковали невыносимые условия жизни

Ана Горшкова
Корреспондент
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Работающие на Олимпиаде в Париже полицейские раскритиковали невыносимые условия жизни в студенческом общежитии, в которое их заселили, сообщает РИА Новости.

По данным источника, в помещении много паразитов и отсутствует возможность разогреть еду. С

«Часть полицейских столкнулась с рядом неудобств. Оказалось, что в общежитиях водятся тараканы. Нам пришлось обратиться к администрации, чтобы они вызвали дезинсекторов», — рассказал РИА Новости специальный советник ведущего профсоюза полицейских Франции «Альянс национальной полиции» Рик Анри.

По его словам, руководство национальной полиции откликнулось очень быстро. Однако выяснилось, что в общежитиях водятся еще мыши, а также есть проблемы с канализацией. Полицейских расселили в ряд общежитий на окраинах Парижа, а также в черте города. В студенческой резиденции в 18 округе стражи правопорядка столкнулись с проблемой постельных клопов.

Велогонка в&nbsp;Париже, полицейские на&nbsp;улицах города. Корреспондент «СЭ» едва не попал во французскую полицию из-за велогонки. Помогли темнокожие ребята

Ранее сообщалось, что более 2 тысяч полицейских и жандармов из разных стран мира прибыли во Францию для усиления сил правопорядка во время Олимпийских игр. Безопасность церемонии открытия Игр-2024 обеспечивали 50 тысяч полицейских и 18 тысяч военных.

Источник: РИА Новости
Олимпиада
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