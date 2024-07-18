Покровская уверена, что у российских спортсменов будет охрана на Олимпиаде в Париже

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская в комментарии для «СЭ» поделилась мнением о безопасности российских спортсменов на Олимпиаде в Париже.

«Этого мы не знаем. Думаю, они не допустят того, что наши спортсмены, которые будут участвовать... Все-таки, наверное, будет какая-то охрана. Но, в принципе, мы ждем и хотим что-то видеть», — сказала Покровская «СЭ».

Ранее МОК опубликовал окончательный список россиян, которые выступят на Олимпиаде-2024.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.