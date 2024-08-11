Покровская резко высказалась о Бахе: «Ужасная и негативная персона. Хорошо, что он уходит»

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская в комментарии «СЭ» оценила решение главы МОК Томаса Баха не переизбираться на новый срок.

«Слава богу, что Бах уходит. Это называется: сделал черное дело, а теперь может удалиться. Это персона ужасная, отрицательная и негативная. Столько дел он натворил... Очень хорошо, что уходит», — сказала Покровская «СЭ».

Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года на сессии организации в Греции.

Бах является олимпийским чемпионом-1976 по фехтованию. 70-летний специалист возглавил МОК в сентябре 2013 года. В 2021-м он был переизбран на новый четырехлетний срок, являясь единственным кандидатом на выборах.

Александр Абустин