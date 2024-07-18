Покровская объяснила, почему нужно показывать Олимпиаду в России

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала «СЭ» решение российских телеканалов отказаться от трансляции в стране Олимпиады-2024.

«Хочется, чтобы каналы каким-то образом все-таки транслировали Олимпиаду, чтобы мы были в курсе всех событий. Это же наша жизнь, жизнь спортсменов. Это мое личное мнение. Мы должны знать, на каком уровне сейчас спорт, чтобы в дальнейшем вступать в борьбу на равных. Лучше видеть все, анализировать, делать выводы», — сказала Покровская «СЭ».

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.