Почетный президент ОКР Жуков назвал событие, которое разочаровало его в 2024 году

Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о самом разочаровывающем спортивном событии в 2024 году.

«Разочаровало то, что Олимпиада прошла практически без участия наших спортсменов», — сказал Жуков «СЭ».

Летние Олимпийские игры-2024 прошли в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортмены выступали в нейтральном статусе. На прошедших играх Россия завоевала только одну медаль: серебро в паре завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер.