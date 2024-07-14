Плющенко сообщил, что готов был бы выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что был бы готов выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом.

«Если бы я был на месте спортсменов, я бы поехал и доказал бы, что я лучший и представляю нашу страну», — цитирует Плющенко ТАСС.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.

В четверг, 4 июля, МОК опубликовал обновленный список допущенных до турнира россиян. В него вошли 22 представителя 8 видов спорта.