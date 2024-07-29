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Париж-2024

Сегодня, 13:10

Песков назвал бездоказательными обвинения в причастности России к диверсиям во Франции

Алина Савинова
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Дмитрий Песков.
Фото Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявления со стороны западных СМИ о причастности России к нападению на объекты инфраструктуры Франции во время Олимпиады-2024.

26 июля стало известно, что железнодорожная инфраструктура Парижа подверглась массивной атаке в преддверии церемонии открытия Игр. Рядом с путями на скоростных линиях в направлении Атлантики, севера и востока было совершено несколько поджогов.

«Очередные утки, очередные бездоказательные обвинения. Дело в том, что очень много таких низкопробных средств массовой информации. И даже уважаемые в последнее время не гнушаются тем, чтобы Россию обвинять буквально во всем, что происходит. Это не добавляет имиджа надежных источников информации этим СМИ», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Железнодорожное сообщение во&nbsp;Франции нарушено из-за пожара. Олимпиада пострадала от теракта в первый же день. Железнодорожное сообщение во Франции нарушено из-за поджога

В понедельник, 29-го числа, министр-делегат по вопросам транспорта Патрис Вергриет заявил о нормализации движения поездов во Франции.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят с 26 июля по 11 августа.

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