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Париж-2024

Сегодня, 11:20

Первый в истории олимпийский чемпион по ВМХ-фристайлу был ограблен перед поездкой в Париж

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Первый в истории олимпийский чемпион по ВМХ-фристайлу австралиец Логан Мартин был ограблен в Бельгии перед поездкой на Игры-2024 в Париж, сообщает Daily Mail со ссылкой на социальные сети спортсмена.

По словам Мартина, грабители разбили окно его фургона и украли личные вещи, включая бумажник и экипировку. Также из автомобиля исчез массажный стол физиотерапевтов. Благодаря трекинг-устройствам некоторые вещи удалось обнаружить в местном парке.

«Какое безумное начало поездки», — написал Мартин.

На Олимпиаде-2020 в Токио Мартин выиграл золотую медаль в дисциплине ВМХ-фристайл.

Соревнования по этому виду спорта в Париже состоятся 30 и 31 июля. Два комплекта медалей разыграют 24 райдера: 12 женщин и 12 мужчин.

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