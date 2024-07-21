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Париж-2024

Сегодня, 14:09

Папа Римский призвал к перемирию во время Олимпийских игр

Алина Савинова
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Папа Римский Франциск.
Фото Global Look Press

Папа Римский Франциск во время воскресной проповеди повторил призыв к олимпийскому перемирию.

19 июля МОК объявил о начале олимпийского перемирия. В организации подчеркнули, что Олимпийские игры станут мощным напоминанием о том, «что мы все можем мирно собраться вместе».

«На этой неделе начнутся Олимпийские игры в Париже. У спорта есть важная социальная функция, он способен объединять в мире людей разной культуры. Пусть это станет поводом для демонстрации мира, к которому надо стремиться. Как принято с Античности, Игры должны нести перемирие в войнах, быть выражением стремления к миру», — приводит ТАСС слова Папы Римского.

Он также отметил, что война — это «всегда поражение».

Ранее директор Международного олимпийского комитета по коммуникациям Марк Адамс заявил, что организация не настолько наивна, чтобы рассчитывать на прекращение всех конфликтов на планете на время Олимпиады в Париже. По его словам, олимпийское перемирие в большей степени является символическим актом.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев. Спортивный директор МОК Кит Макконнелл сообщил, что на Игры продали более 8,8 миллиона билетов.

Источник: ТАСС
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