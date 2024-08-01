Овечкин рассказал, что не следит за парижской Олимпиадой

Известный российский хоккеист, игрок клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин заявил, что не следит за летними Олимпийскими играми в Париже.

«Слежу ли за летней Олимпиадой? Нет», — цитирует Овечкина ТАСС.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа, к участию было допущено 15 спортсменов из России. Россияне выступают в нейтральном статусе с запретом демонстрировать национальную символику РФ. Медали, завоеванные представителями России, не будут учтены в общем зачете.