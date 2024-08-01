Овечкин рассказал, что не следит за парижской Олимпиадой
Известный российский хоккеист, игрок клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин заявил, что не следит за летними Олимпийскими играми в Париже.
«Слежу ли за летней Олимпиадой? Нет», — цитирует Овечкина ТАСС.
Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа, к участию было допущено 15 спортсменов из России. Россияне выступают в нейтральном статусе с запретом демонстрировать национальную символику РФ. Медали, завоеванные представителями России, не будут учтены в общем зачете.
Источник: ТАСС
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