Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 19:24

Овечкин — об участии россиян в нейтральном статусе на Олимпиаде: «Не вижу ничего плохого»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о своем отношении к российским спортсменам, которые выступали на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.

«Если взять тот же Пекин, когда все были в нейтральном статусе, их же никто не осуждал? Не вижу ничего плохого», — цитирует Овечкина «Чемпионат».

Российские спортсмены завершили выступления на Олимпийских играх, которые проходят в столице Франции с 26 июля по 11 августа. В активе национальной команды одна медаль — теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебро олимпийского турнира в парном разряде. Всего на Играх в Париже выступили 15 россиян в пяти видах спорта.

38-летний Овечкин за карьеру трижды принимал участие в Олимпиаде — в 2006, 2010 и 2014 годах.

Источник: Чемпионат
Александр Овечкин
Олимпиада
1
0
Читайте также
Близнюк рассказала, как помогла гимнасткам из КНР стать олимпийскими чемпионками в Париже
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике обвинил мать в краже призовых
«Искандер-М» нанес удар по командному пункту ВСУ в приграничье Курской области
«Я родилась женщиной, я жила как женщина!». Боксерша с проваленным гендер-тестом выиграла Олимпиаду-2024 и выступила с громким заявлением
На 72-м году жизни умер заслуженный артист РФ Александр Яськов
Кенийский марафонец Кипчоге впервые в карьере остался без медали Олимпиады
Популярное видео
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
МОК: российские спортсмены смогут принять участие в церемонии закрытия Олимпиады
Свищев: «Олимпийские игры в Париже войдут в историю как пример того, как их нельзя проводить»
Роднина считает бессмысленным подводить итоги Олимпиады для России
Россияне догнали Украину в медальном зачете. Плотная битва в последние два дня
«С улыбкой на лице жмет ей руку». Сергея Бубку атакуют на Украине за симпатию к экс-россиянке
Российские спортсмены не примут участия в церемонии закрытия Олимпиады
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

МОК: российские спортсмены смогут принять участие в церемонии закрытия Олимпиады

Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 10 августа
Новости
RSS RSS
Все новости