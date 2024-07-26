Открытие Олимпийских игр 2024: когда пройдет и во сколько начнется церемония в Париже

Церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр в Париже, Франция, пройдет в пятницу, 26 июля. Начало — в 20.30 по московскому времени.

Мероприятие состоится не на стадионе, а на фоне достопримечательностей столицы Франции — на реке Сене. Спортсмены проплывут 6 километров на 180 лодках по маршруту от Аустерлицкого моста до Йенского моста (возле Эйфелевой башни). На протяжении всего пути будут установлены картины и экраны с трансляцией.

Финальная часть церемонии пройдет на площади Трокадеро. На мероприятии ожидается присутствие 120 глав государств. Также с торжественной речью выступит президент Франции Эммануэль Макрон. Узнать подробнее детали предстоящей церемонии открытия можно в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Российские телеканалы отказались от трансляции Олимпийских игр в Париже. Церемонию открытия Олимпиады-2024 можно смотреть на официальном сайте МОК. Для просмотра необходимо пройти регистрацию.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии открытия летних Олимпийских игр-2024 в Париже.