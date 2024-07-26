Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 11:30

Открытие Олимпийских игр 2024: когда пройдет и во сколько начнется церемония в Париже

Российские телеканалы не покажут Открытие Олимпиады-2024
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Логотип Олимпийских игр в Париже.
Фото Global Look Press

Церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр в Париже, Франция, пройдет в пятницу, 26 июля. Начало — в 20.30 по московскому времени.

Мероприятие состоится не на стадионе, а на фоне достопримечательностей столицы Франции — на реке Сене. Спортсмены проплывут 6 километров на 180 лодках по маршруту от Аустерлицкого моста до Йенского моста (возле Эйфелевой башни). На протяжении всего пути будут установлены картины и экраны с трансляцией.

Финальная часть церемонии пройдет на площади Трокадеро. На мероприятии ожидается присутствие 120 глав государств. Также с торжественной речью выступит президент Франции Эммануэль Макрон. Узнать подробнее детали предстоящей церемонии открытия можно в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Российские телеканалы отказались от трансляции Олимпийских игр в Париже. Церемонию открытия Олимпиады-2024 можно смотреть на официальном сайте МОК. Для просмотра необходимо пройти регистрацию.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии открытия летних Олимпийских игр-2024 в Париже.

Олимпийские кольца на&nbsp;Эйфелевой башне. Церемония открытия Олимпиады 2024 в Париже: онлайн-трансляция

1
0
Читайте также
Метеорологи спрогнозировали сильный дождь в Париже во время церемонии открытия Олимпиады
Метеорологи предупредили о ливне в Париже в день открытия Олимпиады-2024
Подозреваемого в подрыве авто в Москве доставили из Турции в РФ
Семь российских звезд КХЛ без контрактов на новый сезон
Сооснователя мексиканского наркокартеля «Синалоа» Самбаду задержали в США
Песков заявил о «непонятных сигналах» с Украины
Популярное видео
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Костомаров о россиянах на Олимпиаде: «Надо показывать всем, что мы — страна, которая воспитывает чемпионов»

Роднина: «Олимпиада в Париже войдет в историю со сплошным отрицательным результатом»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости