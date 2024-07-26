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Париж-2024

Сегодня, 20:25

Открытие Олимпиады 2024: началась трансляция церемонии в Париже

Началась церемония открытия Олимпийских игр в Париже
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото AFP

На официальном сайте МОК началась прямая трансляция церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Чтобы подключиться к эфиру, необходимо пройти быструю регистрацию.

На сайте «СЭ» доступна текстовая онлайн-трансляция церемонии открытия летней Олимпиады-2024. Российские телеканалы не стали приобретать права на трансляцию.

Впервые в истории Игр местом открытия будет не стадион, а улицы и каналы города. Шествие делегаций пройдет на реке Сене и по ее набережным, а финальная часть мероприятия — на площади Трокадеро.

6-километровый маршрут от Аустерлицкого моста до Йенского моста атлеты пересекут на 180 лодках. Также на протяжении всего пути будут установлены сцены для выступления музыкантов и артистов, инсталляции, экраны с трансляцией.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.

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