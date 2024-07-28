Оргкомитет Олимпиады в Париже объяснил удаление ролика о церемонии открытия

Директор по коммуникациям оргкомитета Олимпиады в Париже Энн Дескам заявила, что удаление ролика об открытии Игр-2024 с официальных ресурсов связано с геоблокировкой.

«Это связано с геоблокировкой», — приводит РИА Новости слова Дескам.

Ранее стало известно, что видео с подборкой самых ярких моментов церемонии открытия Олимпийских игр в Париже исчезло с официального сайта и оргкомитета Олимпиады на платформе YouTube.

Церемония открытия Олимпиады в Париже прошла 26 июля. Мероприятие подверглось критике как со стороны именитых личностей, так и зрителей. В частности американский миллиардер Илон Маск возмутился тем, что в шоу, в котором принимали участия мужчины, переодетые в женщин, были отсылки к «Тайной вечере» Леонардо да Винчи.