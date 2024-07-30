Оргкомитет Олимпиады не планирует переносить соревнования 30 июля из-за жары

Оргкомитет Олимпиады-2024 в Париже не собирается из-за жары переносить соревнования, назначенные на 30 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

Во вторник, 30 июля температура в Париже будет достигать 36 градусов тепла. В этот день на Олимпиаде будут разыграны 12 комплектов наград.

Лидером медального зачета Олимпийских игр на данный момент является Япония — 12 медалей (6 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые). Второй идет сборная Франции с 16 медалями (5+8+3). Третье место занимает Китай (5+5+2).