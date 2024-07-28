Оргкомитет Игр-2024 извинился за пародию на «Тайную вечерю» на открытии

Директор по коммуникациям оргкомитета Игр в Париже Энн Дескам попросила прощения за сцены из церемонии открытия Олимпиады, которые могли оскорбить кого-то. Речь идет о пародии на «Тайную вечерю».

«Безусловно, не было никаких намерений кого-то оскорбить. Мы старались праздновать толерантность общества. Если есть люди, которые оскорблены, мы, безусловно, просим прощения», — цитирует Дескам РИА «Новости».

Ранее стало известно, что видеоролик с основными моментами церемонии открытия Олимпиады-2024 был удален с официальных ресурсов.