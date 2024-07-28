Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 13:24

Оргкомитет Игр-2024 извинился за пародию на «Тайную вечерю» на открытии

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Церемония открытия Олимпиады в Париже.
Фото Reuters

Директор по коммуникациям оргкомитета Игр в Париже Энн Дескам попросила прощения за сцены из церемонии открытия Олимпиады, которые могли оскорбить кого-то. Речь идет о пародии на «Тайную вечерю».

«Безусловно, не было никаких намерений кого-то оскорбить. Мы старались праздновать толерантность общества. Если есть люди, которые оскорблены, мы, безусловно, просим прощения», — цитирует Дескам РИА «Новости».

Ранее стало известно, что видеоролик с основными моментами церемонии открытия Олимпиады-2024 был удален с официальных ресурсов.

Олимпийское шоу в Париже подверглось критике как со стороны именитых личностей, так и зрителей. В частности американский миллиардер Илон Маск возмутился тем, что в шоу, в котором принимали участия мужчины, переодетые в женщин, были отсылки к «Тайной вечере» Леонардо да Винчи.
Олимпиада
0
Читайте также
Медведев обыграл Хидзикату на старте Олимпиады в Париже
Сомов не смог пробиться в финал на дистанции 100 метров брассом на Олимпиаде
Сына бизнесмена Бажаева задержали по подозрению в нападении на полицейского в Москве
85 млн рублей для Кузнецова, молчание Гусева, мощная закупка «Барыса». Главные трансферы и слухи недели в КХЛ
Видеоподборка основных моментов открытия ОИ-2024 удалена с официальных ресурсов
На Украине выступили против участия Хаматовой в Венецианском фестивале
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игроки сборной Германии по хоккею на траве назвали катастрофой еду в Олимпийской деревне в Париже

Олимпиада 2024, 28 июля: расписание соревнований и результаты дня

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости