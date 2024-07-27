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Париж-2024

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Орбан: «Открытие Олимпиады показало, что у Запада нет общей моральной основы»

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Виктор Орбан.
Фото Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался о моральных ценностях Запада на примере церемонии открытия Олимпийских игр, которая прошла в Париже в пятницу.

«Запад думает, что национальные государства больше не существуют. Вследствие этого они отрицают, что существуют общие культура и строящаяся на ней общая мораль», — цитирует РИА Новости Орбана со ссылкой на телеканал M1.

Церемония открытия Олимпиады в&nbsp;Париже. «Церемония закрытия человечества». Мировая реакция на дикое олимпийское шоу в Париже

«Нет общей морали — если вы смотрели вчерашнее открытие Олимпийских игр, вы могли это видеть», — подчеркнул венгерский политик.

Многие пользователи соцсетей выразили возмущение увиденной на церемонии открытия Олимпиады пародией на «Тайную вечерю» с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ-сообщества (запрещенная в России экстремистская организация).

Источник: РИА Новости
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