Орбан: «Открытие Олимпиады показало, что у Запада нет общей моральной основы»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался о моральных ценностях Запада на примере церемонии открытия Олимпийских игр, которая прошла в Париже в пятницу.

«Запад думает, что национальные государства больше не существуют. Вследствие этого они отрицают, что существуют общие культура и строящаяся на ней общая мораль», — цитирует РИА Новости Орбана со ссылкой на телеканал M1.

«Нет общей морали — если вы смотрели вчерашнее открытие Олимпийских игр, вы могли это видеть», — подчеркнул венгерский политик.

Многие пользователи соцсетей выразили возмущение увиденной на церемонии открытия Олимпиады пародией на «Тайную вечерю» с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ-сообщества (запрещенная в России экстремистская организация).