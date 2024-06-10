Олимпийский турнир по теннису в Париже 2024: даты и место проведения

Олимпийский турнир по теннису пройдет с 27 июля по 4 августа в Париже

Олимпийский турнир по теннису в Париже пройдет с 27 июля по 4 августа на стадионе «Ролан Гаррос». Участие в соревнованиях примут 172 спорстмена в 5 дисциплинах (одиночный разряд, как для мужчин, так и для женщин; парный разряд так же и микст с участием как женщины, так и мужчины).

Олимпийский турнир будет проходить по правилам ITF. В рамках соревнований 64 игрока будут играть на выбывание, проигравшие в полуфиналах сразятся за бронзовую медаль. Матчи будут проходить в формате двусетовиков.

Всего будет разыграно 5 комплектов медалей: в мужском и женском одиночных разрядах, парном и миксте.

7 марта 2024 года Международная федерация тенниса допустила российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе во всех дисциплинах. Спортсмены будут квалифицированы по рейтингу на 10 июня 2024 года. Однако, по решению МОК, российские и белорусские не смогут принять участие в парных соревнованиях.

Главная информация о предстоящих Олимпийских играх в Париже доступна в материале на сайте «СЭ».