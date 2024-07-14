Олимпийский турнир 2024 по теннису: даты проведения соревнований в Париже и кто из россиян играет

Олимпийский турнир по теннису в Париже пройдет с 27 июля по 4 августа на стадионе «Ролан Гаррос». Участие в соревнованиях примут 172 спорстмена в 5 дисциплинах (одиночный разряд как для мужчин, так и для женщин; парный разряд, а также микст с участием как женщины, так и мужчины). Всего будет разыграно 5 комплектов медалей: в мужском и женском одиночных разрядах, парном и миксте.

7 марта 2024 года Международная федерация тенниса допустила российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе во всех дисциплинах. Спортсмены будут квалифицированы по рейтингу на 10 июня 2024 года. Однако по решению МОК российские и белорусские спорстмены не смогут принять участия в парных соревнованиях.

Российские участники Олимпийского турнира по теннису

Даниил Медведев

Роман Сафиуллин

Павел Котов

Екатерина Александрова

Мирра Андреева

Диана Шнайдер

Елена Веснина

Главная информация о предстоящих Олимпийских играх в Париже доступна в материале на сайте «СЭ».