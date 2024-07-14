Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 17:00

Олимпийский турнир 2024 по теннису: даты проведения соревнований в Париже и кто из россиян играет

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Олимпийский турнир по теннису в Париже пройдет с 27 июля по 4 августа на стадионе «Ролан Гаррос». Участие в соревнованиях примут 172 спорстмена в 5 дисциплинах (одиночный разряд как для мужчин, так и для женщин; парный разряд, а также микст с участием как женщины, так и мужчины). Всего будет разыграно 5 комплектов медалей: в мужском и женском одиночных разрядах, парном и миксте.

7 марта 2024 года Международная федерация тенниса допустила российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе во всех дисциплинах. Спортсмены будут квалифицированы по рейтингу на 10 июня 2024 года. Однако по решению МОК российские и белорусские спорстмены не смогут принять участия в парных соревнованиях.

Российские участники Олимпийского турнира по теннису

  • Даниил Медведев
  • Роман Сафиуллин
  • Павел Котов
  • Екатерина Александрова
  • Мирра Андреева
  • Диана Шнайдер
  • Елена Веснина

Главная информация о предстоящих Олимпийских играх в Париже доступна в материале на сайте «СЭ».

Теннис
Даниил Медведев
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
0
Читайте также
Плющенко заявил о решении фигуристки Трусовой вернуться в спорт
Биография Роуз Намаюнас: жизнь и карьера экс-чемпионки UFC с литовскими корнями
В раде заявили о готовности главкома ВСУ Сырского подписать капитуляцию
Бронзовый подвиг Суареса и роковая «паненка» Дэвиса. Что произошло в матче Канада – Уругвай на Кубке Америки
Песков назвал итоги саммита НАТО в Вашингтоне угрожающими для России
Захарова сообщила о готовившемся на деньги США покушении на Путина
Популярное видео
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Плющенко сообщил, что готов был бы выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом

Плющенко: «Несколько депутатов просили поддержать бойкот Олимпиады. Я их послал в космос»

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости