Олимпийский чемпион Токио-2020 в прыжках в воду Дэйли завершил карьеру

Олимпийский чемпион в прыжках в воду британец Том Дэйли объявил о завершении спортивной карьеры.

«Это кажется нереальным. Я невероятно нервничал, зная, что это моя последняя Олимпиада. Было много давления и ожиданий. В конце было волнительно: там, на платформе, зная, что это будет мой последний соревновательный прыжок.

Но в какой-то момент нужно принять решение, и кажется, что настало подходящее время. Подходящее время, чтобы закончить. Быть самым титулованным прыгуном в воду Британии... Я чувствую невероятную гордость. Когда я оглядываюсь назад, я действительно искренне доволен тем, что я сделал», - цитирует Дэйли Vogue.

Британец объявил о завершении карьеры на следующий день после завершения Олимпиады в Париже, где он завоевал серебряную медаль в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

30-летний Дэйли выступал на Олимпийских играх 5 раз, завоевав в общей сложности золото, серебро и три бронзы. Также он является четырехкратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы.