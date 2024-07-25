Олимпийский чемпион Федоровцев поделился эмоциями от недопуска дочерей до Игр в Париже

Олимпийский чемпион по академической гребле Сергей Федоровцев рассказал «СЭ» о своей реакции на недопуск дочерей на Игры в Париже.

20-летняя Арина Федоровцева является капитаном российской сборной по волейболу, а 17-летняя Мария Федоровцева является членом национальной команды по художественной гимнастике.

— На Олимпиаде могли бы зажечь ваши дочери: волейболистка Арина и гимнастка Маша. Что чувствует отец, когда его детей не допускают?

— Даже слушая ваш вопрос, у меня мурашки пошли. Мне, конечно, очень хотелось бы увидеть своих дочерей на Олимпийских играх. Они выступают в таких видах спорта, в которых наша страна котируется на высоком уровне. Поэтому было бы интересно посмотреть, как все сложилось. Мы даже на днях с женой обсуждали, что если бы были у дочерей Олимпийские игры, то наши эмоции были бы совершенно другие: дергались, волновались. А сейчас все спокойно.

Конечно же, мы расстроились. По поводу Арины в меньшей мере, так как у спортсмена в волейболе более долгий век. Верю, что ее еще увижу на Олимпийских играх. Но в принципе очень надеюсь, что увижу и Машу, если Игры в Лос-Анджелесе в 2028-м состоятся с участием спортсменов России. Пока что все очень сложно. Мы голову пеплом не посыпаем, большой трагедии не делаем. Уже переварили и смирились с этой новостью. Но когда начинаешь задумываться, как бы могло быть, то сразу расстраиваешься.

— Кого вините в этой ситуации?

— Несостоятельность Международного олимпийского комитета. Очень плохо, что спорт вне политики — это, к сожалению, только слова. Ситуации в мире бывают разные. Но прибегать к такой мере, конечно, перебор, — сказал Федоровцев «СЭ».