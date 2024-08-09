Олимпийские игры в Париже стали самыми посещаемыми в истории

Директор по коммерческим операциям Оргкомитета Игр в Париже Дэмиен Раджо рассказал, что Олимпиада 2024 года стала самой посещаемой в истории проведения соревнований. Билетов на Игры продано 9,5 миллиона.

«Предыдущий показатель по проданным билетам принадлежал Играм в Атланте и равнялся 8,3 миллионам», — приводит слова функционера RMC Sport.

Он также добавил, что на Паралимпиаду в день продается по 20 тысяч билетов.

Олимпиада проходит с 26 июля по 11 августа в Париже. Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года также в столице Франции.